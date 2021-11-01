وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار”، اليوم الاثنين، اتفاقية الاعتماد المؤسسي مع أكاديمية stc، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، في مقر الأكاديمية بالرياض.

​اعتماد مؤسسي:

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها من جانب تقويم التعليم المدير التنفيذي المكلف لمركز “مسار” الدكتور محمد الخيري، ومن جانب الأكاديمية نائب الرئيس وعميد الأكاديمية الدكتورة موضي الجامع، تنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي لأكاديمية stc بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة.

رؤية 2030:

وتأتي الاتفاقية ضمن مساهمة الهيئة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محليًّا ودوليًّا، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

كما أن الهيئة ممثلة بمركز “مسار”​ تسعى في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق ​العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات سوق العمل.