وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم, مذكرة تعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس عبدالله القاطعي، ومن جانب الجامعة عميد كلية التربية أحمد بن محمد النشوان.

أهداف اتفاقية تقويم التعليم وجامعة الإمام

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في عدة مجالات من أهمها البحوث وإعداد وتنفيذ الاختبارات، وتقديم الدورات والبرامج التدريبية والورش والمؤتمرات في جميع مجالات التعليم، إضافة إلى تشارك المعرفة وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وتدخل هذه الاتفاقية ضمن أهداف الهيئة ووفق رسالتها، التي تأتي بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأفضل المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.