أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم أمس، قراراً يقضي بإنشاء إدارة الحوكمة على أن ترتبط بمكتب معاليه، كما نص القرار على تكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم مديراً لها.

يأتي ذلك في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية كما يأتي إسناد هذا المنصب القيادي للدكتورة ليلى القاسم في إطار تعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وإيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.

ليلى القاسم تشكر آل الشيخ

من جانبها، عبرت الدكتورة ليلى القاسم عن شكرها وتقديرها لمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ثقته ودعمه المستمر لكافة العاملين في قطاعات الوزارة، راجيه من الله التوفيق لخدمة الوزارة وتحقيق رسالتها وفق توجيه معاليه وبما يواكب ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

تمكين المرأة في الشؤون الإسلامية

مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية منذ تولي معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فتحت المجال لمشاركة المرأة السعودية في مختلف أعمال الوزارة من خلال فتح التوظيف وإنشاء الأقسام النسائية بمختلف فروعها بالمناطق وتوظيف عدد كبير من الموظفات على الوظائف التي تتناسب مع طبيعة عملهن وتحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.