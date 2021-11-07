أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة.

حالة الطقس في المدينة المنورة

وقال المركز إن تأثيرات الحالة تشمل تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية ، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العيص ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

توقعات الطقس اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة قد تصل إلى 40 كم/ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر قد يصل إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.