نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة من مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود.

تكامل وتنسيق:

وأوضح الدكتور المحيميد أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص مؤهل، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.

اهتمام القيادة:

وأضاف: أن تلك الأعمال تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالحرمين الشريفين وبخاصة الكعبة المشرفة لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، مؤكدًا أن ذلك نهج جميع من تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة.

وفي الختام، شكر الرئيس العام على اهتمامه الحثيث وعنايته ورعايته لكل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق ما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، داعيًا فضيلته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهم على ما يقومون به خير الجزاء وأن يحمي بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين من كل سوء.