حذرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، من الرسائل التي تصل لبعض المستفيدين عبر البريد الإلكتروني، والتي يتم من خلالها طلب دفع مبالغ مالية، كرسوم لاستلام طرود بريدية من منافذ الشحن.

رسائل عبر البريد:

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الرسائل التي تصل للبعض عبر البريد، لا تمت للوزارة بصلة، وأنها سوف تقوم باتخاذ الإجرارت القانونية حيال ذلك، مطالبة جميع المستفيدين بضرورة تقصي الحقائق، وعدم الانجراف خلف هذه الرسائل، التي تهدف للاحتيال على الجمهور.

كما أهابت النقل بالجميع بأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، من خلال البريد الإلكتروني، والمنصات الرقمية التابعة للوزارة.