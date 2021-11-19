وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، 8000 مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام.

رعاية زوار المسجد الحرام

ويأتي ذلك ضمن مبادرة “مظلتك بين يديك” أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان: “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، التي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

حماية المعتمرين

وتأتي مبادرة “مظلتك بين يديك” لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.