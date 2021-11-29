شددت وزارة التجارة على أنه عند التسوق من المتاجر الإلكترونية يجب التأكد من وجود أيقونة التخفيضات المرخصة من الوزارة.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسن، عن إطلاق حملة لمكافحة التستر التجاري.

أكثر من 20 جهة معنية:

وقال متحدث وزارة التجارة في تصريحات: إن هناك أكثر من 20 جهة معنية تشارك في حملة مكافحة التستر التجاري، حيث تعتمد الحملة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وتابع الحسين أنه من خلال تحليل البيانات يمكن الوصول إلى المحال المخالفة، مشددًا على أن أبرز الجهات المشاركة في الحملة، وزارة التجارة والصناعة وهيئة الزكاة، بالإضافة إلى الجهات الأمنية.