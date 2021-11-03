توقع مركز الأرصاد حدوث انخفاض في درجات الحرارة بمشيئة الله يومي الخميس والجمعة على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع تويتر، إنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى في تلك المناطق من 11-16 °م وتتأثر الجمعة شمال الشرقية والقصيم والرياض لتسجيل درجة حرارة صغرى 18-15 °م.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة, كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر, في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي نهار الغد على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.