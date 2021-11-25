دشن رئيس جامعة المعرفة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج اتفاقية تعاون مع جامعة الطائف لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعارف وتطوير البيئة البحثية في المجالات المختلفة.

اهتمام متزايد:

وأكد الدكتور وليد أبو الفرج أن هناك اهتمامًا متزايدًا في دعم البحث العلمي والابتكار، وقال إن المملكة شهدت خلال الفترة الماضية مجموعة من التحولات في مجال البحث العلمي والابتكار ومن أهمها إنشاء هيئة باسم “هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار” العلمي، وكذلك رؤية 2030 أكدت أهمية البحث العلمي لتحقيق التقدم والتطور في كافة المجالات.

وبين أن المملكة حققت قفزات وتطورًا كبيرًا، حيث تصدرت دول الشرق الأوسط في مجال النشر العلمي عن وباء كورونا وحققت المركز 14 عالميًا، وهذا كان له دور كبير في تميز المملكة وإدارتها لجائحة كورونا والعمل المشترك مع الدول المتقدمة والتعرف على التطورات المستمرة والبروتوكولات العالمية في مكافحة الجائحة.

وأضاف أن الجامعات السعودية حققت نموًا كبيرًا في مجال النشر العلمي حيث استطاعت أن تنشر أكثر من 33 ألف بحث علمي عام 2020 م، بنمو أكثر من 65% عن المستهدف.

دعم البحث العلمي:

وحول الاتفاقية أوضح مدير جامعة المعرفة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في التعاون بين جامعة حكومية وجامعة أهلية وتأتي لتحقيق أحد أهم أهداف الجامعة الاستراتيجية وهو دعم البحث العلمي والتميز والمشاركة الفاعلة في اقتصاد المعرفة من خلال مخرجات تعليمية متميزة وتطوير البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار والبحث وتنسجم مع أهداف رؤية 2030 وتوجه وزارة التعليم بتميز الجامعات السعودية واحتلالها مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية.

وأضاف أن جامعة المعرفة حصلت على المرتبة 201 عالميًا و10 عربيًا و 4 محليًّا في تصنيف التايمز للأثر الأكاديمي، كما رُشحت جامعة المعرفة ضمن أفضل 8 جامعات على مستوى قارة آسيا عن فئة أفضل حملة استقطاب طلابية للعام 2020 وهذه الإنجازات تؤكد حرص الجامعة على التميز في مجال جودة التعليم والمخرجات والتميز في البحث العلمي.

واختتم مدير جامعة المعرفة تصريحه بتقديم الشكر والتقدير لجامعة الطائف ومديرها وعميد البحث العلمي على تعاونهم لإنجاز هذه الاتفاقية والتي ستتيح الاستفادة وتبادل الخبرات وتحسين بيئة البحث العملي والظهور الدولي وبناء المعارف والخبرات.