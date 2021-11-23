نشرت قناة العربية مقطع فيديو يوثق عملية توقيع الكشف الأولي على التوأم السيامي المصري سلمى وسارة في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإجراء عملية فصلهما.

وصول التوأم السيامي المصري

وكان التوأم وصل برفقة والديهما صباح اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ونقل إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.

وقدم عبدالغني هلال والد التوأم الشكر لقيادة المملكة نظير ما وجده من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا بالبرنامج السعودي لفصل التوائم الذي أضحى علامة فارقة في مجاله على المستوى الدولي، مبديًا ثقته الواسعة بالله -عز وجل- ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لخبرته الطويلة في هذا المجال، مبتهلًا إلى الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء.

ويعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، دُرِست في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.