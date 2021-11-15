أكد المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حامد البلوي، أن الثقة الكبيرة بينه وبين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلقت جو عام إيجابي في النادي.

البلوي يشيد بالثقة بينه وبينه لاعبي الاتحاد:

وقال البلوي: “منذ حضوري للفريق، وأنا أحرص على الوصول إلى أعلى مستويات الثقة بيني وبين اللاعبين، مع عدم التهاون في تطبيق اللائحة الداخلية التي وضعها المدرب للغيابات والتأخير”.

وتابع المدير التنفيذي بنادي الاتحاد خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”: “ويبقى الود سائدًا بين الجميع، والجو العام في النادي إيجابي”.

وأضاف: “أصبحنا قريبين من اللاعبين جدًّا لدرجة أننا نساعدهم في حل مشاكلهم الشخصية ذات الخصوصية العالية، وهو ما كان نتاج الثقة العالية بين أطراف منظومة العمل الداخلية بالنادي بمختلف أطيافهم”.

واختتم البلوي تصريحاته الإذاعية، قائلًا: “إدارة النادي بقيادة أنمار الحائلي وأحمد كعكي لا يألون جهدًا في سبيل توفير البيئة الملائمة للاعبين لتقديم المستوى الذي يتطلع له جميع الاتحاديين في المستطيل الأخضر”.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، قبل مواجهته المقبلة ضد الطائي، يوم 27 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ13.