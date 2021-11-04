استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بثلاثية في شباك نادي الفتح، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من عمر المسابقة.

ملخص مباراة الاتحاد والفتح

وكان العميد أنهى الشوط الأول من مباراة الفتح متقدمًا بثنائية دون رد.

وسجل العميد هدفين في الدقيقتين الـ35 و الـ37 عبر البرازيلي رومارينيو ومواطنه كورونادو.

رومارينيو يعود من جديد

وفي الشوط الثاني، استغل اللاعب البرازيلي رومارينيو خطأ قاتلًا من دفاعات نادي الفتح، ليضيف ثالث أهداف العميد بالدقيقة السبعين.