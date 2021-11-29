أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، قبل قليل، عن مفاجأة للجماهير قبل ساعات من انطلاق حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

فرانس فوتبول تطلق جائزتين جديدتين:

وفاجأت مجلة “فرانس فوتبول” الجماهير، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بإعلانها تقديم جائزتين جديدتين خلال حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته، اليوم الاثنين، في باريس.

ولم يسبق أن قامت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن قامت بمثل هذه الخطوة، كما أنها لم تكشف عن أي تفاصيل تخص الجوائز الجديدة، ما أثار العديد من التساؤلات بين الجماهير.

حفل الكرة الذهبية اليوم:

ويشهد حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 اليوم، تقديم مجموعة من الجوائز، أبرزها أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب صاعد.

وأشارت التقارير إلى أن المنافسة على الكرة الذهبية منحصرة هذا العام بين الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي “باريس سان جيرمان”، البولندي روبرت ليفاندوفسكي “بايرن ميونيخ”، والفرنسي كريم بنزيمة “ريال مدريد”.

ومن المقرر أن يُقام حفل اليوم على مسرح دو شاتليه، في العاصمة الفرنسية باريس، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.