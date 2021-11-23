كشف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، عن سببين وراء الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء على حساب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

تعليق مدرب الهلال:

وتحدث جارديم بعد المباراة قائلًا: “استحقينا الفوز وانضباط اللاعبين كان أحد أسباب الفوز اليوم، بالإضافة إلى التركيز طوال اللقاء”.

وأضاف جارديم: “في كأس العالم وغيره من البطولات نلعب كرة القدم لنكسب، نعلم حجم صعوبة الخصوم هناك، ولكن لدينا هدف أن ننتصر قدر الإمكان”.

إشادة بتألق ناصر الدوسري:

وتابع مدرب الأزرق: “ناصر الدوسري لعب بشكل تصاعدي في الدوري والمنتخب، بينما الشهراني تغيب لفترة وكانت هذه إستراتيجية لتجهيز البديل”.

وسيلعب الهلال في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات مطلع العام المقبل، حيث يشارك في البطولة مع فريقين عربيين وهما الأهلي المصري والجزيرة الإماراتي صاحب الأرض والضيافة.