كشفت تسريبات تقنية جديدة عن عدد من مواصفات هاتف “سامسونج” من الطراز “جالاكسي إس 22 ألترا”.

ووفق التسريبات الجديدة، فإن الهاتف “جالاكسي إس 22 ألترا”، سيدعم قلمًا على غرار فئة “نوت”، وبالنسبة للجزء الخلفي من هاتف “سامسونج”، فقد أظهرت صور نشرها موقع “ليتس غو ديجيتال”، وجود 5 كاميرات.

مواصفات غالاكسي إس 22 ألترا:

كذلك تموضع مستشعر ضبط تلقائي للصور، إلى جانب الكاميرات في القسم الخلفي، فيما ستكون الكاميرا الرئيسية بدقة عالية تصل إلى 108 ميجا بكسل، وستتمتع كافة العدسات بميزة التثبيت البصري.

وسيزوّد الهاتف بشاشة عرض “AMOLED ” قياس 6.8 إنش، بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

أندرويد 12:

ويتوقع أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل “أندرويد 12″، وأن يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن معالج “سنابدراغون 898”.

وبالنسبة للبطارية فيتوقع أن تكون بسعة 5000 ميلي أمبير في الساعة، مع ميزة الشحن السريع.