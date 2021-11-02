دشَّن وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني، اليوم، مشروع ” تعزيز كفاءة البحوث والدراسات العلمية باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعات السعودية”.

أهداف المشروع

وأوضح أن المشروع يهدف إلى التحفيز في المجال البحثي، ومعرفة التحديات التي تواجه الباحث، إضافةً إلى معرفة مدى ملاءمة برامج التدريب في المجال البحثيِّ، وكذلك تمكين الباحثين من الأدوات الفعَّالة لرفع جودة أداء البحث العلميِّ باللغة العربية، وإبراز قواعد الأبحاث المنشورة ضمن قواعد بيانات التصنيفات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة جامعة أم القرى عالميًّا في النطاقات البحثيَّة كافَّةً , كما يحظى بمتابعة وزارة التعليم وإشرافها, ممثَّلةً في وكالة الوزارة للبحث العلميِّ والابتكار.

جهود جامعة أم القرى

من جهته بيَّن عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور رائد العصيمي, ممثِّل الجامعة في المشروع مع الوزارة, أن المشروع يستمر على مدى أربعة أشهر، ويستهدف ١٥ كليةً في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، ويتضمن إقامة حلقات نقاش وورش عمل مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا المهتمين بهذا المجال, مؤكداً أن المشروع سيعزِّز في الباحث أهمية نشر الأبحاث العلمية باللغة العربية وفق المعايير واللوائح الموضوعة من قبل الوزارة، ووضع أُطُر ومعايير جودة البحوث باللغة العربية، وكذلك رفع الوعي بمتطلبات النشر العالمية بما يرفع من تنافس الباحثين، والإسهام بإنتاج بحوث رصينة تخدم الاحتياجات التطبيقية الوطنية.