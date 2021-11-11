أكد رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بدء الجامعة في التنسيق والتكامل مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، للعمل على تطبيق جميع البرامج الخاصة بالمؤسسة.

ندوة مؤسسة موهبة:

جاء ذلك خلال ندوة “موهبة.. حيث تنتمي” التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع الجامعة والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، وأقيمت بالمدينة الجامعية بقريقر.

التعريف بموهبة وبرامجها:

وتستضيف الجامعة هذه الندوة بهدف التعريف بموهبة وكامل برامجها ومنجزاتها، ودور التربويين في اكتشاف الموهوبين، وحثهم على تسجيل الطلبة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

أهمية اكتشاف المواهب:

وخلال اللقاء أكد الأمين العام لموهبة الدكتور سعود المتحمي على أهمية اكتشاف المواهب والعناية بها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات القيادة الرشيدة في دعم واستقطاب الموهوبين، شاكرًا جهود الجامعة في إنجاح استضافة الندوة، وكذلك حضور الندوة على اهتمامهم ومشاركتهم في طرح العديد من الرؤى والأفكار المهمة.

خدمة الموهوبين ودعم الابتكارات:

إلى ذلك أكد مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد بن خضران العمري حرص الإدارة على تعزيز خدمة الموهوبين ودعم الابتكارات والأفكار الإبداعية، مشيدًا بما شهده الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بعسير من عرض تجارب نوعية وملهمة.

وشملت الندوة مشاركة نائب الأمين العام لموهبة الدكتور نزيه العثماني، ورئيس مكتب المعلومات العلمية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتورة فاطمة آل هملان، إضافة إلى مشاركة أعضاء رابطة “موهبة” عبدالعزيز الشهراني ومنى خيري ويزن الشمراني للحديث عن تجاربهم وقصص نجاحهم مع “موهبة”، فيما أدار الندوة المدير العام للإدارة العامة للتواصل المؤسسي بموهبة الدكتور محمد المسعودي.