شاركت عميد عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران، أ. د. أمل ظافر الشهري، في مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان- حفظه الله- والذي نظمته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، ودشنه الوزير حمد بن محمد آل الشيخ.

واقع تمكين المرأة السعودية:

وقدمت د. الشهري ورقة عمل ناقشت دراسة واقع تمكين المرأة السعودية لتحقيق الرؤية السعودية 2030، حيث حظيت باهتمام ورعاية جعل لها حضورًا متناميًا في شتى المجالات وساهمت الجامعات السعودية في تحقيق أهداف الرؤية والجهود التي بذلت لتهيئتها والنهوض بها لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع، إضافة إلى دورها في خدمة المجتمع وتحقيق الإستراتيجيات المرتبطة برؤية المملكة المستقبلية والتعرف على درجة تمكينها وفعالية دورها في تعزيز الشراكة المجتمعية.