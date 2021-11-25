أعلنت جبهة تيغراي أن قواتها اقتربت من حسم المعركة في إثيوبيا والإطاحة بالنظام الحالي وذلك بعدما أصبحت القوات على مسافة 100 كلم من العاصمة أديس أبابا.

تدهور الوضع في إثيوبيا

وتقدمت قوات التيغراي بشكل متواصل ونجحت في اكتساب المزيد من المواقع والمدن المهمة فيما أجلت الأمم المتحدة عائلات رعاياها وطلبت فرنسا من مواطنيها مغادرة البلاد فورًا.

إلى ذلك نشر الجيش الأمريكي قوات العمليات الخاصة في جيبوتي لتكون على استعداد لتقديم المساعدة للسفارة الأمريكية في إثيوبيا إذا تفاقم الوضع، وفقًا لمسؤول عسكري ومصدرين مطلعين على الأمر بحسب شبكة سي إن إن (CNN).

حرب إثيوبيا المستعرة

وأسفرت الحرب التي اندلعت في 4 نوفمبر 2020 في إقليم تيغراي بين القوات الحكومية من جهة وجبهة تحرير شعب تيغراي المدعومة من جيش تحرير أورومو من جهة أخرى عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.

الاتحاد الإفريقي يحذر

وفى وقت سابق، حذر الاتحاد الإفريقي من أن النزاع في إثيوبيا من شأنه تقويض الاتحاد والقارة، وأدان الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي في رسالة نقلها وزير خارجيته كريستوف لوتندولا إلى نظيره الإثيوبي دمقي مكونن، استخدام القوة في الصراع الدائر.

دعوات للتهدئة

إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري للقتال في إثيوبيا فيما قالت الولايات المتحدة إن هذه الأزمة لا يمكن أن تحل عسكريًا.