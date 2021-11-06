هاجم شخص يحمل سكينًا عدداً من ركاب أحد القطارات السريعة في ألمانيا؛ ما تسبب في وقوع العديد من الإصابات.

تفاصيل حادث قطار ألمانيا

ونقلت دويتشه فيله عن مصادر محلية القول إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم بسكين على متن أحد القطارات بين مدينتي ريغنسبورغ ونورنبرغ في وقت مبكر السبت (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، وأن الشرطة ألقت القبض على المهاجم ولم يتم الكشف عن دوافع الحادث.

من جانبها، ذكرت شرطة بلدة نويماركت إن دير أوبرفالتز في بيان: “وفق المعلومات الأولية، أصيب عدد من الأشخاص بجروح”، مؤكدة أن “الخطر زال الآن”.

الشرطة تقبض على المهاجم

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغاً في التاسعة صباحاً “بوقوع هجمات على ركاب على متن قطار آي سي إي. وتمكنت الشرطة من القبض على رجل في أعقاب ذلك بوقت وجيز، وبحسب الشواهد الأولية فإن هناك العديد من الأشخاص المصابين”.

ونفت رئاسة الشرطة وجود خطر في الوقت الحالي “ولا توجد معلومات أدق حاليا عن الأشخاص المعنيين”. وقالت إن الشرطة انتشرت في المكان بقوة كبيرة.