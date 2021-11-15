كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (46) مليونًا و (722) ألفًا و(58) جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة أتاحت مؤخرًا حجز موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عامًا وأكثر، وذلك بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية وأفادت أن حجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

نسب التحصين بجرعتين

وكان وزير الصحة، فهد الجلاجل، أعلن في وقت سابق أن نسب التحصين بجرعتين من لقاح كورونا في المملكة وصلت 70 % ، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت عن تسجيل (38) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (55) حالة، كما تم تسجيل (3) حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8816) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (549260) حالة، تعافى منهم (538329) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (49) حالة فقط.

فعالية لقاحات كورونا

بدورها أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية” أنه ثبت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من مرض كوفيد-19 ومضاعفاته، حيث كان الأشخاص المحصنون (الذين تم تطعيمهم بجرعتين) أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة لا قدر الله، وتشير البيانات المحلية أن 99% من المنومين في العنايات المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.