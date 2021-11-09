شهدت ولاية تيزي وزو في الجزائر حادث قتل مروع بعدما احتجز مدمن أمه وأختيه في غرفة واحدة وفجر قارورة الغاز في المنزل، حيث تفحمت جثة الفتاتين داخل الغرفة فيما لفظت الأم أنفاسها في المستشفى.

تفاصيل تفجير قارورة الغاز

وفور سماع دوي الانفجار هرع الأهالي إلى المنزل لإطفاء الحريق لكن الجاني بقى في موقع الحادث وراح يتصدى لكل من حاول إخماد ألسنة اللهب أو إنقاذ الضحايا، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة. الذين قاموا بتوقيفه باستعمال صاعق كهربائي، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق بحسب قناة النهار.

وبعد تدخل مصالح الحماية المدنية وتمكنها من إخماد النيران، تم نقل جثتي ضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى فيما نُقلت الأم الضحية إلى المستشفى للعلاج من إصاباتها الخطيرة، قبل أن تفارق الحياة هناك.

مدن ومنحرف سلوكيًا

كما أشارت مصادر محلية موثوقة، إلى أن الجاني معروف كونه مدمن مخدرات وخمور وكان كثير المشاكل خصوصا بعد وفاة والده قبل ثلاث سنوات، حيث قام ببيع بندقية والده من أجل المال لصرفه على الموبقات كما اعتاد على ضرب شقيقتيه ووالدته وتهديدهم بالقتل حرقًا.