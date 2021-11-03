وجه الإعلامي عدنان جستنيه رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل المباراة المرتقبة ضد الفتح، مطالبًا إياهم بمواصلة الانتصارات.

جستنيه يكشف سبب دعم الجماهير لنادي الاتحاد

وتحدث عدنان جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “جمهور الاتحاد سوف يحضر ويغطي كل مدرجات الملعب ويدعم مؤازرًا النمور.. تدرون ليش؟”.

وتابع: “سؤال إجابته عند اللاعبين.. عند النمور.. الصدارة والبطولة أمنية ولكل مجتهد نصيب، حينما تلعبون بروح قتالية وإرادة قوية ستحققون الفوز وتواصلوا مسلسل الانتصارات وتحصدون اللقب.. عشم الجماهير فيكم كبير”.

العميد يستعد لمواجهة الفتح

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.