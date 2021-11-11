التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بباريس وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ومعالي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وذلك ضمن مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

مباحثات وزير التعليم

وتناول مع الوزيرين البحريني والقطري النموذج السعودي في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وريادته عالمياً، وإمكانية الاستفادة منه، إلى جانب التعرّف على تجربة المملكة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شهد اللقاء استعراض تجارب مملكة البحرين ودولة قطر في مجال التعليم أثناء جائحة كورونا، والتجربة القطرية في افتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل الدولة.