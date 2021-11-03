قال الناقد الرياضي جمال عارف: إنه رفض منصب رئيس نادي الاتحاد في عام 2018، وذلك رغم دعمه من شخصية رياضية مرموقة لتولي المنصب.

لماذا رفض عارف رئاسة الاتحاد ؟

وتحدث عارف مع الكاتب أحمد العرفج في فقرة “المشي مع العرفج” بـ برنامج يا هلا على قناة “روتانا خليجية” قائلًا: “في 2018 شخصية رياضية كبيرة ومرموقة، عرضت علي رئاسة العميد وأنا رفضت ورغم دعمها لي لكنني رفضت لأنني أحب العمل الإعلامي والصحافي أكثر من العمل الإداري بـ الاتحاد”.

الهلال ند قوي للعميد:

وأضاف عارف: “الهلال سيكون ندًّا قويًّا للعميد في المنافسة على بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والنصر به مشاكل وأمور معقدة ولن تُحل في يوم وليلة، خاصة أن المشاكل الفنية وعدم استقرار المدربين في النادي يُوضح ذلك”.

جدير بالذكر أن العميد يحتل حاليًّا المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي ضمك المتصدر.

وسيواجه العميد نادي الفتح غدًا في الجولة الـ11 من دوري المحترفين في تمام الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.