عقد وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء الذي يضم أعضاء من اللجان المتخصصة بالمجلس، اجتماعًا مع معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني وعدد من وكلاء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بمقر الجامعة في المدينة المنورة اليوم.

زيارة جامعة طيبة

ويأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد المجلس إلى منطقة المدينة المنورة بهدف الاطلاع عن كثب على ما يقدم في المنطقة وما وصلت إليه من مشروعات وخدمات في مختلف القطاعات ومنها القطاع التعليمي والأكاديمي، والتعرف على ما تحقق في جامعة طيبة خلال مسيرتها من منجزات.

ورحب رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الشورى، مؤكدًا أن هذه الزيارة تؤكد مدى اهتمام وحرص مجلس الشورى وأعضاءه بالشأن التعليمي من خلال الوقوف المباشر على المشاريع وما يقدم من جهود في هذا القطاع وما تشهده الحركة التعليمية وما توصلت إليه من تطور والتعرف عن قرب على كافة احتياجاتها.

وقدم مسؤولو الجامعة خلال الاجتماع عرضًا تعريفيًا عن الجامعة وأبرز ما تحتضنه من مشاريع، والمراكز المتقدمة التي حققتها، إضافة إلى ما تحتويه الجامعة من كليات وعمادات مساندة وأقسام، في حين قدم أعضاء المجلس عددًا من الاستفسارات حول الخدمات التي تقدم للطلاب والطالبات، ومدى تحقق الأهداف الموضوعة ما تم عمله لرفع جودة مخرجات الجامعة، وأهمية زيادة الدور التنسيقي بين الجامعة والجهات الحكومية والخاصة، لتلبية احتياجات سوق العمل في المنطقة.

زيارة وفد الشورى لمجمع الملك فهد

من جانب ثان، قام وفد المجلس في إطار زيارته إلى المدينة المنورة بزيارة إلى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وكان في استقباله الأمين العام للمجمع طلال بن رازن الرحيلي، وعدد من المسؤولين في المجمع، حيث اطلع الوفد على الجهود المباركة التي يقوم بها المجمع في طباعة المصحف الشريف، وتوزيعه.

وأشاد وفد المجلس بما اطلع عليه في المجمع من جهود كبيرة من خلال توفير المصحف الشريف مترجمًا إلى العديد من اللغات، واعتماد الدول على ما يتم توزيعه من المجمع.

من جهة ثانية، اطلع وفد مجلس الشورى ضمن زيارته للمنطقة على فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث كان في استقبال الوفد بمقر الفرع مدير عام الفرع المهندس عبد الله بن غازي الصاعدي، الذي قدم شرحًا عن الأعمال التي يقوم بها فرع الوزارة في إطار اختصاصاتها وما يقدمه للمواطنين والمقيمين وكافة المنشآت، والخدمات التي تقدم في مركز التأهيل الشامل.

وفي إطار الزيارة التي يقوم بها وفد المجلس للمنطقة، التقى أعضاء المجلس بفضيلة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وذلك بمقر الوكالة بالمنطقة حيث اطلع الوفد على الجهود التي تقوم بها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لقاصدي المسجد النبوي الشريف، كما اطلع على متحف السيرة النبوية الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي.

وثمن أعضاء المجلس خلال الزيارة ما تقوم به الوكالة من جهود مقدرة لخدمة المصلين وزوار المسجد النبوي الشريف، في حين أشاد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي بدور وجهود مجلس الشورى في خدمة هذا الوطن المبارك.

مدينة المعرفة الاقتصادية

كما تضمنت زيارة وفد مجلس الشورى إلى منطقة المدينة المنورة الاطلاع على مدينة المعرفة الاقتصادية والاجتماع بعدد من المسؤولين فيها بهدف التعرف على المشاريع التي تقوم عليها حاليًا، إضافة إلى خطة المشاريع المستقبلية وتنوعها بين مشاريع تنموية وسكنية وتجارية، تهدف للارتقاء بالمنطقة وتوفر وسائل سياحية متعددة.

وفي ذات السياق زار وفد المجلس نماء المنورة والتقى برئيسها التنفيذي الأستاذ صالح أختر، حيث تجول الوفد في معامل العينية وسوق سويقة، كما اطلع مسؤولو نماء المنورة أعضاء المجلس على المبادرات التي تقوم بها نماء وعدد من المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد وفد المجلس أهمية توفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات بالمنطقة والمحافظات المجاورة لها.

وضم وفد المجلس خلال الزيارة عددًا من أعضاء المجلس الأعضاء في لجانه المتخصصة وهم المهندس إبراهيم آل دغرير، والدكتور ياسر حافظ، والأستاذ أسامه الخياري، واللواء الركن محمد العجاجي، والدكتور هاني خاشقجي، والدكتور مصلح الحارثي، والدكتور فيصل طميحي، والدكتور فهد الطياش، والأستاذ يزيد التويجري، والدكتورة نجوى الغامدي، والدكتور هتان تمراز، والأستاذ محمد الحميضي، والدكتور عطية العطوي، والمهندس محمد العلي.