كشف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تشكيلة فريقه لمواجهة أنجولا- بعد قليل- في الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

التشكيل الرئيسي لـ منتخب مصر:

وجاء تشكيل الفراعنة مكونًا من: “محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن أشرف، أحمد حجازي، أحمد فتوح، عمرو السولية، محمد النني، عبدالله السعيد، محمد شريف، محمد صلاح، مصطفى محمد”.

أما قائمة البدلاء فجاءت مكونة من: “محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمد مجدي أفشة، حمدي فتحي، محمود علاء، إمام عاشور، محمد حمدي، أحمد فتحي، أحمد ياسين، أحمد ياسر ريان، مروان حمدي، مصطفى فتحي”.

ما يحتاجه منتخب الفراعنة للتأهل للدور النهائي:

ويحتاج المنتخب المصري للتعادل مع أنجولا، وذلك من أجل التأهل إلى الدور النهائي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال 2022 في قطر.

ويتواجد المنتخب المصري في صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، ويتواجد منتخب الجابون ثانيًا برصيد 7 نقاط، ومنتخب ليبيا ثالثًا برصيد ست نقاط، المنتخب الأنجولي رابعًا برصيد 3 نقاط.