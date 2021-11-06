كشف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن قائمة فريقه لـ مباراتي أنجولا والجابون بالجولتين الخامسة والسادسة من المرحلة قبل الأخيرة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

قائمة منتخب مصر:

وجاءت قائمة المنتخب المصري مكونة من : “محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، أكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد حجازي وأحمد ياسين وأيمن أشرف ومحمود علاء، وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد حمدي ومحمود حمدي الونش في خط الدفاع”.

وشملت القائمة كذلك كلًّا من: “محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية، إمام عاشور، عبدالله السعيد، مصطفى فتحي”.

وفي الهجوم يتواجد كل من “عمر مرموش، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، محمد مجدي أفشة، مصطفى محمد، مروان حمدي، محمد صلاح”.

مواجهة قوية ضد أنجولا:

وسيلعب منتخب مصر يوم الجمعة المقبلة، مع منتخب أنجولا في الجولة الخامسة، ثم في الجولة السادسة يواجه منتخب الجابون في مصر يوم الاثنين 15 نوفمبر.

وكان المنتخب المصري فاز على جاره المنتخب الليبي في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة تحت قيادة كارلوس كيروش.