استقبل حوض الملك فهد لإصلاح السفن في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام سفينة (أفريكان جاكانا) التي تعد من أكبر السفن التي تدخله منذ إنشائه حيث يصل طولها إلى 200م ووزنها 17,000 طن.

كفاءة حوض الملك فهد

وقالت هيئة الموانئ السعودية إن هذا الحدث يعكس كفاءة الحوض في صيانة السفن وجاهزيته المتكاملة وفق أحدث المواصفات.

يذكر أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام هو الميناء الرئيسي للمملكة العربية السعودية على الخليج العربي؛ حيث يعتبر ميناء البوابة الرئيسية لدخول البضائع من كافة أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، بالإضافة إلى أنّه يقدّم خدمات متخصصة كصناعة النفط.

مركز متميز

ويعدّ الميناء مركزًا متميّزًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية ومجال صناعة النقل البحري، بانتهاجه دورًا رياديًّا ومبادرًا في تقديم خدمات عالية الجودة لكافة المتعاملين معه، والعمل على تجذير مفهوم المؤسسية مع ضمان تحديث النظم والأساليب وتطويرها في مجال إجراءات تقديم الخدمة لمتلقّيها وصولًا إلى مستوى متقدم من تحقيق الجودة الشاملة في الأداء وبناء اقتصاد إقليمي متميز بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي تنعكس آثاره الإيجابية على تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته في المملكة.