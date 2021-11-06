يبدو أن أصوات النساء المطالبات بحقوق المرأة في أفغانستان قد أزعجت قادة حركة طالبان التي استولت على الحكم في أغسطس الماضي وسط مخاوف من حرمان النساء من التعليم والعمل بل والخروج من المنزل.

تصفية 4 ناشطات

وعُثر على جثث أربع نساء أفغانيات في مدينة مزار شريف، وفق ما أفاد ناطق باسم حكومة طالبان، اليوم السبت، عقب تقارير عن مقتل ناشطات.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي في بيان أنه تم توقيف شخصين مشتبه بهما بعدما عثر على الجثث الأربع في منزل في منطقة الشرطة الخامسة.

وقال خوستي” “أقرّ الموقوفان في تحقيق مبدئي معهما بأنهما دعوا النساء إلى المنزل. وتجري المزيد من التحقيقات، وتم تحويل القضية إلى المحكمة”.

من جهته، قال مصدر من مجموعة حقوقية لوكالة “فرانس برس”، إن النساء تلقين مكالمة اعتقدن أنها دعوة للانضمام إلى رحلة إجلاء، وتم نقلهن في سيارة، ليتم العثور على جثثهن في وقت لاحق.

رصاصة فجرت رأس فروزان صافي

ومن بين الضحايا كانت الناشطة فروزان صافي، التي فجر الرصاص رأسها للدرجة التي جعلت التعرف عليها أمرًا بالغ الصعوبة.

وتم التعرف على جثة فروزان صافي البالغة من العمر 29 عاما في مشرحة في مدينة مزار الشريف، بعد أن فقدت في 20 أكتوبر.

وقالت ريتا شقيقة صافي وهي طبيبة لصحيفة “الغارديان” البريطانية: “تعرفنا عليها من ملابسها لقد دمر الرصاص وجهها”.

وأضافت : “كانت هناك جروح ناتجة عن طلقات نارية في كل مكان، على رأسها وقلبها وصدرها وكليتها ورجليها، لدرجة يصعب حصرها”، وتابعت ريتا أنه تم الاستيلاء على خاتم خطوبتها وحقيبتها.

احتجاجات نسائية في أفغانستان

ومنذ منتصف أغسطس، نظمت النساء في أفغانستان احتجاجات منتظمة على مستوى البلاد ضد حركة “طالبان”، للمطالبة باستعادة حقوقهن وحمايتها.