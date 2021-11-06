باشرت فرق الدفاع المدني بالأحساء، مساء اليوم السبت، إخماد حريق اندلع في مستودع لمواد البناء.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني الأحساء أخمد حريقًا في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.
باشرت فرق الدفاع المدني بالأحساء، مساء اليوم السبت، إخماد حريق اندلع في مستودع لمواد البناء.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني الأحساء أخمد حريقًا في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.
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