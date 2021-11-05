أكد حساب المواطن أنه لا يتم الإفصاح عن دعم ريف، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه.

شروط الأهلية:

وتابع البرنامج ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم، ويمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية من هنا.

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.