حقق حسن آل داوود لاعب إسكواش نادي الصفا لقب بطولة المملكة للمميزين تحت 13 عاماً التي نظمها الاتحاد السعودي للإسكواش على ملاعب نادي الرياض وأقيمت خلال المدة من 11 – 13 نوفمبر الجاري.

وتسلم اللاعب حسن آل داوود كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية من اتحاد اللعبة, فيما حصل عبدالمجيد المالكي لاعب نادي الهلال على المركز الثاني والميدالية الفضية ومكافأة مالية, ونال المركز الثالث سعيد الورد لاعب نادي الهلال حيث حصل على الميدالية البرونزية, وجاء في المركز الرابع مهدي المغلق لاعب نادي الصفا.