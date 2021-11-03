تجرد أب من مشاعره، وحقن طفليه بمخدر الهيروين، مبررًا فعلته الغريبة بأنه كان يرغب في مساعدتهما على النوم.

إهمال مزمن:

وألقت شرطة مقاطعة لانكشاير في إنجلترا، القبض على الأب، ووجهت له تهم الإهمال المزمن في حق طفليه لفترة طويلة، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقررت السلطات منح هيئة الخدمات الاجتماعية الوصاية على الطفلين، مؤكدة أن وجودهما في منزل العائلة يمثل خطرا عليهما؛ خاصة بعد عثور الشرطة على أسلحة في البيت، فضلا عن حديث الأب المستمر عن الانتحار.

وكان الطفلان يخضعان لمراقبة وحدة الرعاية الاجتماعية المسؤولة عن حماية القصر منذ نحو 3 سنوات، وانكشف أمر الأب، بعد ملاحظة كدمة في مكان الحقن على يدي الطفلين.

عنف منزلي:

وكشفت الصحيفة البريطانية، أن الأب والأم يدمنان تعاطي المواد المخدرة، ويمارسان العنف المنزلي، ولذلك يخضع الطفلين لمراقبة هيئة مسؤولة عن حماية القصر، للشك في الصحة العقلية لوالديهما.