رد فولكر ستروث وكيل أعمال الألماني توني كروس نجم نادي ريال مدريد الإسباني، على ما تردد مؤخرًا حول اقتراب موكله من مغادرة الريال.

7 سنوات لـ توني كروس مع الريال

وكان كروس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2014 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، ويرتبط اللاعب بعقد مع الريال حتى صيف 2024.

وتحدث ستروث لـ صحيفة ” سبورت” الإسبانية اليوم الأحد قائلًا: “”أعتقد أن توني سينهي مسيرته في ريال مدريد”.

الدولي الألماني السابق لا يرغب في الرحيل

وتابع ستروث: ” توني لم يُبلغني برغبته في المغادرة عن المرنجي، لأنه هو وعائلته في غاية السعادة بمدريد”.

وفي سياق آخر، يُعاني اللاعب البلجيكي إدين هازارد مع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بسبب عدم المشاركة المنتظمة لكثرة إصاباته.

وقالت صحيفة Mirorr البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض التعاقد مع اللاعب البلجيكي ليكون رابع فريق يرفضه بعد بايرن ميونخ الألماني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبدو أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يسعى للتخلص منه في أقرب وقت كون اللاعب غير مؤثر فنيًا مع الفريق.