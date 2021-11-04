أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الهلال ضد ضمك، والتي يديرها طاقم تحكيم بيروفي بقيادة كيفن بيمينتيل، ويساعده مايكل ميديا وجوني مونكادا، والحكم الرابع عبدالله الخربوش، وفيكتور كاريو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

ويُدير مباراة الفيصلي ضد أبها اليوم سامي الجريس، ويساعده ياسر السلطان ومؤيد المسجن، وسيكون مؤيد المسجن حكمًا رابعًا، وشكري الحنفوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده علي العلي.

ويقود ماجد الشمراني مباراة الاتفاق ضد التعاون، ويساعده خلف الشمري وسعيد المهدي، ومشاري الشمري حكمًا رابعًا، فيما سيكون عبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سامي العرفج.

الاتحاد ضد الفتح

وتُختتم مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين عند الساعة 7:45 مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويتولى أحمد الرميخاني إدارة مباراة الاتحاد ضد الفتح، ويساعده بدر الشمراني وهشام الرفاعي، والحكم الرابع سلطان العكيري، وحكم الفيديو عبدالله الحربي، ويساعده أحمد العتيق.