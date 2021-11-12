في قلب “غابة الثلج”، إحدى فعاليات منطقة “الرياض ونتروندرلاند”، تمتزج أجواء الشتاء بحرارة حماسة الأطفال وعائلاتهم، للاستمتاع بأجواء ساحة التزلج، التي تقدم لهم تجربة مميزة معززة بوسائل الأمان والسلامة، لضمان استدامة الفرح والمتعة ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

فرص متخصصة:

وتعمل فرق متخصصة على تنظيم الدخول إلى المنطقة المسيجة بحواجز تكفل الأمان والحماية للمتزلجين، وذلك من خلال تخصيص 20 دقيقة لتجهيزاتهم وإمدادهم بالمعدات اللازمة والملائمة، فيما يتحقق المختصون من تماسك أربطة الإسكيت والجزمة قبل دخول الزوار إلى الساحة.

بطاريق التزلج:

وتتيح الساحة للمشاركين الاستعانة ببطاريق التزلج، للتمكن من التحرك بسهولة والاعتياد على الحركة بين المتزلجين وعدم الاصطدام بهم أو إعاقتهم، كما تعزز من أدائهم عبر متخصصين لمساعدتهم على الأداء والاستمتاع بالتجربة.

وتمتد فترة التزلج لكل زائر حتى نصف ساعة من اللعب المتواصل، وسط أجواء حماسية تصحبها الموسيقى، وتلهبها حركة المتزلجين المتسارعة، لقضاء الوقت ضمن فضاء ترفيهي يتكامل مع تجارب منطقة “الرياض ونتروندرلاند” التي طورت مساحتها لتقديم تجارب متنوعة تلهم خيال الزوار.