أصبح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله جاهزًا للمشاركة في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المقبلة ضد نظيره الرائد.

حمدالله يشارك في التدريبات الجماعية:

وأشار الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالرزاق حمدالله شارك في تدريبات النصر الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الرائد المقبلة.

وغاب عبدالرزاق حمدالله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراتي الفيحاء والشباب ضمن منافسات الجولتين الـ10 و11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

النصر يُعاني في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح العالمي في تحسين نتائجه ومصالحة الجماهير.

ويحتل العالمي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.