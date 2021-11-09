أكد الكاتب حمد القاضي، كاتب الرأي، أن من إيجابيات أزمة جائحة كورونا أنها عودتنا على ثقافة الزواجات العائلية.

حمد القاضي – كاتب رأي: مباهاة المشاهير في منصات السوشل ميديا تعتبر تافهة وغير مقبولة اجتماعيًا.#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/7dsYHdVCKG

— قناة السعودية (@saudiatv) November 8, 2021

وتابع القاضي، خلال حواره إلى برنامج الشارع السعودي المذاع على قناة السعودية، أن مباهاة المشاهير في منصات السوشيال ميديا تعتبر تافهة وغير مقبولة اجتماعيًّا.

مشكلة كبيرة:

ورأى أن البعض يصرف ما لديه من مال لأجل ليلة واحدة وهي ليلة الزفاف ويستدين لأجل ذلك وهي مشكلة كبيرة، مشددًا على أن الزواجات المبسطة أكثرها بركة واتفاق بين الزوجين.

وقال: إن تكاليف الزواج الباهظة قد تسبب خلافات بين الزوجين تنتهي بالطلاق،

لا تغركم المظاهر:

من جهته، قال الإعلامي خالد العقيلي مقدم البرنامج: لا تغركم المظاهر اللي تشوفونها في منصات التواصل الاجتماعي.