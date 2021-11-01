رُزق أنور بن حمود أحمد آل أبو طالب -أحد منسوبي أمانة منطقة جازان- بمولوده البكر، اتفق وحرمه على تسميته “حمود”.

“المواطن” تبارك لـ أنور، وتتمنى أن يكون “حمود” قرة عين لوالديه.