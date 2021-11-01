رُزق أنور بن حمود أحمد آل أبو طالب -أحد منسوبي أمانة منطقة جازان- بمولوده البكر، اتفق وحرمه على تسميته “حمود”.
“المواطن” تبارك لـ أنور، وتتمنى أن يكون “حمود” قرة عين لوالديه.
رُزق أنور بن حمود أحمد آل أبو طالب -أحد منسوبي أمانة منطقة جازان- بمولوده البكر، اتفق وحرمه على تسميته “حمود”.
“المواطن” تبارك لـ أنور، وتتمنى أن يكون “حمود” قرة عين لوالديه.
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية
ألف ألف مبروك بالشيخ الشريف حمود وتحياني للعم حمود والان أبعد باانور وخله مع جده يسعدك الله ويحفظك يجعل المواد من حفظه كتاب الله ويجعله من البارين لوالديه تحياني للعم حمود ترا كان كان مايسمع في عبدالرحمن كنا اصحاب ولا زلنا ونحت امره