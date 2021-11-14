تحدثت تقارير صحفية اليوم الأحد عن وجود مفاجآت بالغة تنوي إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي القيام بها لحسم مصير المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

مانشستر يونايتد يعيش أسوأ فتراته

ويعيش اليونايتد تحت قيادة سولشاير، وقتًا صعبًا للغاية بتراجع النتائج على مستوي بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

اليونايتد يعتمد على علاقة رونالدو بـ زيدان

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية اليوم إن إدارة اليونايتد تكثف جهودها للتفاوض مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني السابق معتمدة على قوة علاقته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن زيدان كان ألمح برغبته في تدريب المنتخب الفرنسي مسبقًا، ولكن الأمر قد لا يتحقق في الوقت الحالي.

وكان المدرب سولشاير تولى تدريب مانشستر يونايتد في عام 2018 خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.