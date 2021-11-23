ناشد عدد من سكان حي عبيان شمال شرق محافظة أحد رفيدة الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات للأحياء التنظيمية، للتدخل وحل معاناتهم الخاصة بالنقص الحاد في خدمات الحي.
خدمات مطلوبة:
وقال أحمد العمري، أحد سكان الحي، في تصريحات إلى “المواطن“: إن الأهالي تقدموا للجهات المسؤولة بعدة مطالبات منذ سنوات طويلة، من بينها سفلتة شوارع داخلية وإكمال قنوات تصريف السيول وإنارات وإنشاء حديقة كمتنفس لسكان الحي.
تشوه بصري:
كما تقدموا بعدة بلاغات لإزالة التشوه البصري وإزالة أعمدة كهرباء ومحولات وضعت بشكل عشوائي وسط الشوارع الرئيسة والداخلية تسببت بحوادث سير شنيعة، ولكن للأسف لم ينظر في مطالبهم.
وطالب العمري الجهات المسؤولة بسرعة التدخل والعمل على توفير الخدمات للحي أسوة بالأحياء الأخرى.
تجمع السيول بين المنازل ولم تنفذ مجارى المياه بالشكل
المطلوب ارجوا النظرلهذه الحالة،،،،،،،،،
سكنت منذو سنوات ماضيه وكأن مخطط عبيان لا يتبع لأي بلديه حتى الطريق الرابط من المحافظه الى المخطط بدون اكتاف ومكسر وحفريات وكذلك الطريق الرابط من دوار الازمه إلى المخطط والمخطط بدون مدارس ولا حديقه والسكان ما يقارب عشرة آلاف نسمه
اسعد الله صباحكم بكل خير انا احد سكان عبيان وللاسف هذى الحي يقع في موقع مهم مابين الصوامع ومدرسة العربات وطريق الازمه ويعتبر من الاحياء المكتظه بالسكان ونفتقد للخدمات بهذى الحي وتهيئته لساكنيه من العمل على صيانة شوارعه والعمل على ازاحة ما يتسبب بحوادث مستمره من اعمدة كهرب بمنتصف الطريق ولفات مفاجئيه وتقاطعات بدون اشارات تنبيه ورصف وتجهيز مواقف المساجد وازالة الاشجار الكثيفه المهيئه لتواجد الدواب والثعابين بها ومطالبتنا المستمره لابعاد الكلاب التي ارهبت ساكني الحي وهي خطر على الاطفال
أيضاً الحي يوجد به خدمات حكوميه غير مفعله من مدارس الى وحده صحيه الى حديقه للحي
لذى نأمل من المسؤولين النضر لمتطلباتنا البسيطه ونسال الله العلي العضيم ان ييديم لنا ملكنا وولي عهده وحكومتنا العادلة الرشيده وان يديم علينا الامن والامان
والله ولي التوفيق