ناشد عدد من سكان حي عبيان شمال شرق محافظة أحد رفيدة الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات للأحياء التنظيمية، للتدخل وحل معاناتهم الخاصة بالنقص الحاد في خدمات الحي.

خدمات مطلوبة:

وقال أحمد العمري، أحد سكان الحي، في تصريحات إلى “المواطن“: إن الأهالي تقدموا للجهات المسؤولة بعدة مطالبات منذ سنوات طويلة، من بينها سفلتة شوارع داخلية وإكمال قنوات تصريف السيول وإنارات وإنشاء حديقة كمتنفس لسكان الحي.

تشوه بصري:

كما تقدموا بعدة بلاغات لإزالة التشوه البصري وإزالة أعمدة كهرباء ومحولات وضعت بشكل عشوائي وسط الشوارع الرئيسة والداخلية تسببت بحوادث سير شنيعة، ولكن للأسف لم ينظر في مطالبهم.

وطالب العمري الجهات المسؤولة بسرعة التدخل والعمل على توفير الخدمات للحي أسوة بالأحياء الأخرى.