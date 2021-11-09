تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم 2022، أملًا في مواصلة تألق الأخضر وتحقيقه لفوز هام.

السعودية ضد أستراليا

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد أستراليا في سيدني، يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مباراة السعودية ضد أستراليا، يحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب الكنغر صاحب المركز الثاني.

خبرات الأخضر تطمئن الجماهير

وتضم قائمة الأخضر لمباراة السعودية ضد أستراليا 5 لاعبين سبق ولعبوا ضد الكنغر، وهم؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري، محمد البريك وفهد المولد، بجانب حارس المرمى فواز القرني، فيما يغيب ياسر الشهراني للإصابة.

ويُعتبر سلمان الفرج أكثر لاعبي الأخضر الحاليين مشاركة ضد منتخب أستراليا الأول لكرة القدم بـ3 مباريات بمعدل 252 دقيقة، ثم سالم الدوسري في مواجهتين بمعدل 172 دقيقة.

وشارك محمد البريك في مباراة كاملة، فيما لعب فهد المولد كبديل لمدة 24 دقيقة، وتواجد فواز القرني على مقاعد البدلاء في ودية بين المنتخبين أُقيمت في لندن عام 2014، وانتهت بفوز منتخب أستراليا بنتيجة 3/2.

وتعود آخر مباراة بين المنتخبين إلى عام 2017 ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018، وشهدت مشاركة الثلاثي سلمان الفرج، محمد البريك وسالم الدوسري بشكل أساسي، وفازت أستراليا بثلاثية مقابل هدفين.