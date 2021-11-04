أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، انخفاض صافي خسارتها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 83.1% في الربع الثالث من 2021 إلى 2.5 مليون ريال، من خسائر 15.13 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

انخفاض صافي الخسارة:

وعلى أساس فصلي، تحولت الشركة إلى تسجيل الخسارة خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة مع أرباح بلغت 4.68 مليون ريال في الربع الثاني السابق له.

وقالت مدينة المعرفة في بيان لها على موقع السوق المالية “تداول” اليوم الخميس، إن انخفاض صافي الخسارة في الربع الثالث من عام 2021 على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى الناتجة عن تسييل خطاب ضمان الدفعة المقدمة لأحد المقاولين بمبلغ 10.3 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى عكس مصاريف مكون تمويلي مهم بمبلغ 1.1 مليون ريال، والتي تأثرت بانخفاض مجمل الربح (الإيرادات ناقصاً تكلفة الإيرادات) بمبلغ 1 مليون ريال.

انخفاض مبيعات الشركة:

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 84.89% في الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.49 مليون ريال، قياساً على 9.89 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، أظهرت البيانات انخفاض الخسائر بنسبة 88.4% إلى 2.57 مليون ريال، قياساً على خسائر بقيمة 22.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.