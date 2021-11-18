أكد أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن خسوف القمر الذي سيحدث غدًا سيكون الأطول منذ قرابة 6 قرون.

ذروة خسوف القمر الجزئي

وقال المسند : أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 سنة، أي منذ عام 845هـ 1441م يحدث غدًا الجمعة 14 ربيع الآخر 19 نوفمبر حيث يكتمل القمر بدرًا عند الساعة 11:58ص، وهو وقت ذروة خسوف القمر الجزئي والذي لن يشاهد في الشرق الأوسط.

وتابع أن بداية الخسوف ستكون 10:18 صباحًا فيما ستكون نهايته عند الساعة 01:47 ظهرًا ويمتد بطول: 3:28 ساعة.

أماكن الخسوف

وكان رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، قال في وقت سابق إن الخسوف الجزئي هو الثاني والأخير في عام 2021، وسيحدث والقمر في العقدة الصاعدة قبل يوم من وصوله إلى نقطة الأوج.

وسوف يرُصد الحدث بأكمله في أميركا الشمالية والمحيط الهادي وألاسكا وشرق أستراليا ونيوزيلندا واليابان، ولن يكون مشاهدًا في سماء السعودية أو الوطن العربي.

سبب الخسوف

ويحدث الخسوف في وضع التقابل أي منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا والأرض بينه وبين الشمس، بحيث تحجب الأرض أشعة الشمس عن القمر، وبالتالي يدخل القمر في ظل الأرض وعندها تحدث ظاهرة الخسوف.