أكد خبير الفلك خالد الزعاق أنه سيكون هناك خسوف جزئي للقمر بعد عشرة أيام.
خسوف جزئي للقمر :
بعد عشرة أيام ومع قمة تبدر شهر ربيع الآخر يوم الجمعة 1443/4/14-2021/11/19
سينخسف القمر ولن يشاهد في الدول العربية لوقوعه نهاراً بالنسبة لها
وسيقع القمر في ظل الارض
ويغطي مساحة ٩٧ ٪ تقريباً من كامل قرص القمر ويستمر الخسوف ٦ ساعات تقريباً
pic.twitter.com/kAIUdWTn3D
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 8, 2021
خسوف القمر:
وقال الزعاق في تغريدة له عبر تويتر: مع قمة تبدر شهر ربيع الآخر يوم الجمعة 14/ 4/ 1443هـ- 19/ 11/ 2021م سينخسف القمر ولن يشاهد في الدول العربية؛ لوقوعه نهارًا بالنسبة لها وسيقع القمر في ظل الأرض”.
وتابع أن الخسوف سيغطي مساحة 97% تقريبًا من كامل قرص القمر، ويستمر 6 ساعات تقريبًا.
اترك تعليقاً