أكد خبير الفلك خالد الزعاق أنه سيكون هناك خسوف جزئي للقمر بعد عشرة أيام.

خسوف جزئي للقمر :

بعد عشرة أيام ومع قمة تبدر شهر ربيع الآخر يوم الجمعة 1443/4/14-2021/11/19

سينخسف القمر ولن يشاهد في الدول العربية لوقوعه نهاراً بالنسبة لها

وسيقع القمر في ظل الارض

ويغطي مساحة ٩٧ ٪ تقريباً من كامل قرص القمر ويستمر الخسوف ٦ ساعات تقريباً

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 8, 2021

خسوف القمر:

وقال الزعاق في تغريدة له عبر تويتر: مع قمة تبدر شهر ربيع الآخر يوم الجمعة 14/ 4/ 1443هـ- 19/ 11/ 2021م سينخسف القمر ولن يشاهد في الدول العربية؛ لوقوعه نهارًا بالنسبة لها وسيقع القمر في ظل الأرض”.

وتابع أن الخسوف سيغطي مساحة 97% تقريبًا من كامل قرص القمر، ويستمر 6 ساعات تقريبًا.