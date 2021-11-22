أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدور وزارة التعليم الريادي في التعليم في ظل جائحة كورونا.

نقلة نوعية:

وقال السديس: إن وزارة التعليم قامت بدور مميز ونقلة نوعية في الريادة التعليمية، خصوصًا وقت جائحة كورونا، حيث أثبتت نجاحها في العملية التعليمية التي قامت بها.

وأكد أن استخدام التقنية في مواصلة المنظومة التعليمية وتطويرها والحرص على تطوير الكفاءة التعليمية ووضع خطط أثبتت نجاحها في وقت الجائحة.

خطة عمل:

كما وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة التعليم، خطة عمل وتشكيل فريق مشترك لتعزيز المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين وتطويرها.

وتأتي هذه الخطوة لتطوير الكفاءة التعليمية وتطويرها والاستفادة من الخبرات التعليمية والتنظيمية لدى وزارة التعليم وإمكانية تطبيقها بالحرمين الشريفين.