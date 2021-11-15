تتيح التأمينات الاجتماعية، لكل مشترك خاضع لنظام التأمينات، وله مدة اشتراك سابقة لا تقل عن سنة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري لم يعوض عنها أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.
وتهدف الخدمة إلى حماية الحقوق التقاعدية للمواطن عند انتقاله من العمل في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو العكس، وتيسير حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص.
خطوات ضم المدة في التأمينات الاجتماعية
- الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”
- تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.
- تحديد نوع العميل كـ “زائر”.
- اختيار خدمة “ضم خدمة الى التأمينات الاجتماعية – تبادل منافع” من قائمة الطلبات.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- الموافقة على الإقرار والنقر على “تقديم الطلب”.
متطلبات الخدمة
- وجود خدمة سابقة لا تقل عن 12 شهرًا خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ولم يعوض عنها.
- أن يكون مقدم الطلب مشتركًا على رأس العمل حاليًا لدى التأمينات.
- التقدم بطلب ضم الخدمة السابقة قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير” نظام التأمينات”.
- ألا يكون المشترك قد استلم مكافأة أو معاشًا تقاعديًا عن الخدمة المراد ضمها.
- لا يقبل طلب الضم إذا كان سن المشترك أكبر من 59 سنة عند تقديم الطلب، أو كان سبب نهاية الخدمة الخاضعة لنظام التقاعد (مدني أو عسكري) هو العجز.
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