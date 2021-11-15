تتيح التأمينات الاجتماعية، لكل مشترك خاضع لنظام التأمينات، وله مدة اشتراك سابقة لا تقل عن سنة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري لم يعوض عنها أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.

وتهدف الخدمة إلى حماية الحقوق التقاعدية للمواطن عند انتقاله من العمل في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو العكس، وتيسير حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص.