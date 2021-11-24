انتهى غالبية الطلاب والطالبات، أمس الثلاثاء، من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل الدراسية، فيما تختم بعض المدارس اليوم وغدًا أعمالها لتبدأ إجازة نهاية الفصل اعتبارًا من يوم غد الخميس وتنتهي السبت بعد المقبل قبل عودتهم لاستئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، والذي سيعقبه أيضًا فصل دراسي ثالث في نظام وتقويم تعليمي جديد يطبق لأول مرة هذا العام.

توجيه التعليم:

ومن المقرر أن تعلن المدارس نتائج طلابها وطالباتها تباعًا اعتبارًا من اليوم، على أن يكون آخر موعد لإعلانها هو يوم غد الخميس بحسب توجيه وزارة التعليم لمدراء المدارس بالانتهاء من تصحيح الاختبارات ومراجعتها وتدقيقها وإخراج النتائج ونشرها للطلاب والطالبات قبل بدء الإجازة.

نتيجة الاختبار عبر توكلنا:

ويمكن معرفة نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا من خلال أيقونة مخصصة للاستعلام عن النتائج، حيث يمكن إرسال إشعار لأولياء الأمور في حال نشر نتائج الاختبارات فور إعلانها من المدارس في نظام نور التعليمي ليتمكن الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من الاطلاع عليها مباشرة.

تفعيل الخدمة:

ويمكن تفعيل هذه الخدمة من خلال الدخول على توكلنا ثم الخدمات ثم النتائج الدراسية ثم تفعيل التنبيه.

وسارت اختبارات الفصل الدراسي الأول، مع مطلع الأسبوع الحالي بانتظام، ومتابعة مستمرة من إدارات ومكاتب التعليم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الصحية المعتمدة من “وقاية” ووزارة الصحة، كما أدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح اختباراتهم عن بُعد من خلال “مدرستي”، وواصل مديرو إدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات زياراتهم الميدانية للمدارس، والاطلاع على العمليات التنظيمية والفنية لأعمال الاختبارات، وسير الاختبارات الحضورية، وأداء الطلبة للاختبارات، وكذلك متابعة أعمال اللجان، وانتظام أعمال رصد الدرجات وتدقيقها،